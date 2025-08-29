Париж и Берлин намерены нарастить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам заседания совета министров Франции и Германии.

«Поставки будут расширены в связи с массированными российскими ударами в последние недели», — цитирует документ Agence France-Presse.

Франция и Германия объясняют это тем, что Россия «не демонстрирует намерения завершить конфликт».

Межправительственная встреча проходила в Тулоне (департамент Вар на юге Франции) под председательством президента Французской Республики Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.