Германия назвала свое условие для поставки систем «Patriot» в Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил Der Şpigel, что его страна согласна поставлять системы «Patriot» в Украину при условии, что США поставят Германии вместо них новые системы.

По словам министра, США должны гарантировать членам НАТО, что поставленные Украине системы ПВО «Patriot» будут заменены новыми в течение 6-8 месяцев.

Согласно договоренности, достигнутой на прошлой неделе между Президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, страны-члены альянса будут закупать за свой счет американское оружие и поставлять его в Украину.