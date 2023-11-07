Группа республиканцев в Сенате требует ужесточения миграционной политики в обмен на поддержку запроса президента Джо Байдена о выделении дополнительного финансирования Израиля и Украины на 106 млрд, сообщает BRIEFLY со ссылкой на
The Wall Street Journal.
Они хотят ужесточить процедуру подачи ходатайства о предоставлении убежища в США и сделать более трудным победу в суде. Также сенаторы хотят прекратить практику условно-досрочного освобождения по гуманитарным соображениям категорий иммигрантов, не имеющих виз. В Белом доме начали тихо сигнализировать, что готовы внести некоторые изменения, говорят источники.