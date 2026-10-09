На войну за «русский мир» Россия завербовала более 28 тысяч иностранцев из 135 стран, по данным украинских властей. Из них 5 тысяч были убиты, а граждане 51 страны попали в плен. Сейчас, без учета россиян и северных корейцев, в украинском плену находятся минимум 213 иностранцев, из них 37 – представители африканских стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми он ознакомился.

Африканские страны просят Украину вернуть своих граждан. Правительство Кении ведет переговоры о возвращении пятерых пленных, сообщил в четверг в парламенте министр иностранных дел Мусалия Мудавади. По его словам, президент Кении звонил по этому поводу Владимиру Зеленскому. В МИДе Ботсваны Bloomberg рассказали, что добиваются возвращения одного своего гражданина.

Наращивая влияние в Африке и странах глобального Юга и призывая их бороться против «империализма» и «колониализма» Запада, Москва одновременно массово вербует их жителей на войну, заманивая высокими заработками и обманчивыми обещаниями трудоустройства. Людям предлагают работу в гражданских сферах, например, водителями, охранниками, поварами, но затем принуждают подписывать контракт с Минобороны РФ и бросают на передовую, заявляют африканские правительства. После вербовки, включавшей обманчивые обещания, «некоторые новобранцы были отправлены на линию фронта… без какой-либо предварительной военной подготовки», заявили в четверг власти Зимбабве.

Кения хочет, чтобы ее граждан признали «жертвами международной торговли людьми», а не военнопленными, объяснил депутатам министр Мудавади: «Обстоятельства их вербовки и призыва в армию соответствуют признакам торговли людьми».