Индия просит Россию позволить своим гражданам, заключившим контракты с российской армией, уволиться ещё до окончания сроков контрактов. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. По его словам, некоторое количество индийцев служат по контракту в зоне боевых действий на «вспомогательных работах».

Джайсвал рассказал, что посольство Индии в Москве следит за судьбой индийцев в российской армии и ведёт с властями России переговоры об их досрочном увольнении. Число таких контрактников он не уточнил. По сообщению Reuters, ранее индийские источники называли цифру в примерно 100 человек.

Представитель МИД призвал индийских граждан «быть осторожными и оставаться в стороне от этого конфликта».

Глава всеиндийского меджлиса, духовный лидер индийских мусульман Асадуддин Оваиси в соцсети Х призвал МИД способствовать досрочному увольнению контрактников и их скорейшему возвращению домой.

Ранее сообщалось, что в Украине на стороне России по контракту либо в составе частных военных компаний воюют граждане Непала. Непальские власти заявляли, что их около 200, CNN называла число в 15 тысяч. После того как не менее 10 непальцев погибли в зоне боёв, Непал прекратил выдачу своим гражданам разрешений на работу в России и Украине. Катманду также требовал от Москвы прекратить вербовку непальцев, а уже завербованных вернуть домой. (svoboda.org)