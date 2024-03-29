Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару обратился с ходатайством в Верховный суд. Он просит отпустить его в гости.

Болсонару хочет приехать в Израиль в мае, но находится под следствием. Кроме того, полиция конфисковала его паспорт во время обыска, связанного с расследованием того, планировал ли он и его главные помощники проигнорировать результаты выборов 2022 года и организовать восстание, чтобы сохранить власть.

В своем ходатайстве адвокаты Болсонару написали, что поездка 12-18 мая не помешает следствию.

Полиция конфисковала паспорт у экс- президента 18 февраля. Через четыре дня он постучался в посольство Венгрии. Следующие два дня он оставался в посольстве ночевать, как предполагают, опасался ареста.

Болсонару считался большим другом Нетанияху, как и венгерского лидера Орбана. (israelinfo.co.il)