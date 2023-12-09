Россия отклонила предложение США по освобождению американских граждан Эвана Гершковича и Пола Вилана, осужденных Москвой по обвинениям в шпионаже, сообщает Bloomberg.

Представитель Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби рассказал, что администрации президента США Джо Байдена сделала «очень серьезное предложение» России по освобождению ветерана морской пехоты США Вилана и журналиста Гершковича.

«Российское правительство отклонило это предложение. Теперь мы снова у доски и продолжим думать, что мы можем сделать, чтобы попытаться вытащить их», — заявил Кирби.