На первый взгляд новость о том, что США договорились с Грецией о военных поставках примерно на 4 млрд долларов, выглядит как очередная крупная сделка между Вашингтоном и союзником по НАТО. Но если посмотреть на неё в контексте событий осени 2026 года, становится понятно, что речь идёт гораздо о большем. Шестой раунд стратегического диалога США и Греции в Афинах с участием госсекретаря Марко Рубио фактически оформил новую геополитическую связку: Восточное Средиземноморье, Эгейское море, Кипр, Красное море, Ближний Восток, энергетические маршруты и безопасность морских коммуникаций начинают рассматриваться Вашингтоном как части одной стратегической системы. Официально стороны говорят об усилении оборонного сотрудничества, совместимости вооружённых сил, инвестициях, энергетике и борьбе с терроризмом. Но за дипломатическими формулировками просматривается гораздо более серьёзная задача — создание сети региональных государств, способных самостоятельно брать на себя значительную часть военной нагрузки, не заставляя США каждый раз напрямую входить в конфликт.

Самое важное здесь — понять, что именно означает сумма в 4 млрд долларов. Это не просто чек на вооружение и не означает, что завтра Греция получит на эту сумму готовую армию. Согласно совместному заявлению Афин и Вашингтона, речь идёт о Foreign Military Sales в поддержку долгосрочного оборонного плана Греции, повышении совместимости двух вооружённых сил и дальнейшем сотрудничестве оборонно-промышленных комплексов. Одновременно США передают Греции бронемашины Stryker и расширяют взаимодействие в рамках State Partnership Program с Национальной гвардией Флориды. То есть Вашингтон фактически помогает Афинам встроить греческую армию ещё глубже в американскую военную инфраструктуру и стандарты.

И вот здесь появляется Турция. Если смотреть только на греко-американские отношения, можно решить, что Вашингтон просто укрепляет одного союзника. Но Вашингтон прекрасно понимает, что Греция и Турция — оба члена НАТО, и между ними десятилетиями существуют споры, которые время от времени приближаются к опасной черте. Это территориальные и морские вопросы в Эгейском море, спор вокруг Кипра, вопросы воздушного пространства, континентального шельфа и исключительных экономических зон, а также конкуренция за энергетические и транспортные маршруты Восточного Средиземноморья. Поэтому американская политика заключается не в том, чтобы формально объявить Турцию противником и выбрать Грецию вместо неё. Гораздо тоньше: Вашингтон стремится иметь достаточно сильную Грецию, чтобы Турция понимала цену возможной эскалации, но одновременно сохранять Турцию внутри западной системы безопасности.

Именно поэтому сегодняшняя ситуация отличается от времён холодной войны. США уже не могут строить региональную безопасность по принципу «есть один главный союзник, который отвечает за всё». Вашингтон всё больше распределяет нагрузку между несколькими центрами. Греция становится одним из таких центров в Восточном Средиземноморье, Турция остаётся ключевым военным государством НАТО на стыке Европы, Кавказа и Ближнего Востока, Израиль имеет собственную систему регионального сдерживания, а арабские государства постепенно создают собственные механизмы безопасности. В этом смысле американская стратегия всё больше напоминает не прямое управление регионом, а архитектуру распределённого сдерживания, когда разные государства получают оружие, разведывательные возможности, инфраструктуру и политическую поддержку, но должны сами брать на себя значительную часть ответственности.

Именно здесь неожиданно появляется Мекканский альянс. 7 августа 2026 года Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне, согласно которому вооружённое нападение на одного участника рассматривается как нападение на всех. Формально соглашение позиционировалось как оборонительное и не было направлено против конкретного государства. Но геополитический смысл был гораздо шире: три крупные мусульманские державы создавали собственный механизм коллективного сдерживания, причём без прямого участия США. Для Вашингтона это было одновременно и вызовом, и возможностью. Вызовом — потому что страны, традиционно опиравшиеся на американский зонтик безопасности, начали создавать дополнительную систему защиты самостоятельно. Возможностью — потому что администрация Дональда Трампа как раз требует от союзников больше тратить на оборону и брать на себя больше ответственности.

И здесь я бы не стал говорить, что «Америка до последнего не верила, что Мекканское соглашение сработает». Прямых доказательств такой позиции Вашингтона нет. Более того, реакция США была гораздо сложнее. В первые дни после подписания соглашения официальная реакция Вашингтона была достаточно сдержанной, и аналитики действительно спорили, способно ли соглашение превратиться из политического документа в реально работающий военный механизм. Но затем Дональд Трамп публично приветствовал создание Мекканского соглашения, подчеркнув, что региональные государства должны сами обеспечивать свою безопасность. То есть американская позиция скорее выглядела так: «Посмотрим, насколько это будет работать, но если союзники готовы брать на себя больше ответственности — это соответствует нашей концепции burden-sharing».

А теперь произошло самое интересное. В начале октября хуситы резко усилили атаки по Саудовской Аравии, а поддерживаемые Эр-Риядом силы начали наступление в Йемене в направлении стратегического района Баб-эль-Мандеба. 5 октября Саудовская Аравия, Турция и Пакистан впервые активировали механизм коллективного сдерживания Мекканского соглашения. Было объявлено о предоставлении и быстром развертывании соответствующих военных возможностей. Турция уже начала оказывать Саудовской Аравии техническую и оборонительную помощь, включая системы ПВО, специалистов, разведывательные возможности и другие средства. При этом турецкое парламентское одобрение полноценного военного участия ещё не завершено.

Вот почему нынешняя сделка США с Грецией становится гораздо интереснее. Вашингтон видит, что безопасность Средиземноморья и безопасность Красного моря начинают соединяться. Греция контролирует чрезвычайно важное положение на подступах к Средиземному морю, а её порты, военно-морская инфраструктура и географическое положение позволяют поддерживать операции НАТО и США в направлении Балкан, Восточного Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока. При этом Греция уже является важным участником европейской морской миссии по защите коммерческого судоходства в Красном море. Во время нынешнего визита Рубио греческий министр иностранных дел прямо заявил, что Афины готовы оказать морскую помощь в районе Ормузского пролива при наличии жизнеспособного мирного процесса. Это уже совершенно другой масштаб, чем просто греко-турецкий спор.

Таким образом, Вашингтон фактически получает северо-западный европейский якорь для южного направления НАТО. Греция может быть полезна США не потому, что она должна воевать с Турцией, а потому, что она располагается там, где пересекаются маршруты из Европы к Суэцу, Восточному Средиземноморью, Леванту и далее к Красному морю. В условиях, когда безопасность Ормуза, Красного моря и Баб-эль-Мандеба стала напрямую влиять на энергетические и торговые цепочки, география Греции резко повысила свою стратегическую стоимость.

И здесь возникает парадокс. Турция одновременно оказывается частью американской проблемы и частью американского решения. С одной стороны, Вашингтон укрепляет Грецию, потому что не хочет, чтобы турецкое военное преимущество в определённых направлениях превращалось в возможность давления на Афины. С другой стороны, сама Турция теперь участвует в Мекканском оборонном механизме вместе с Саудовской Аравией и Пакистаном и предоставляет Эр-Рияду военную помощь против угрозы со стороны хуситов. То есть Турция оказывается одновременно важнейшим игроком в Восточном Средиземноморье и участником формирующейся системы безопасности Персидского залива и Красного моря.

Получается своеобразная геополитическая конструкция: США укрепляют Грецию, но не отказываются от Турции; Турция спорит с Грецией, но одновременно сотрудничает с Саудовской Аравией; Саудовская Аравия создаёт оборонный механизм с Турцией и Пакистаном, но продолжает нуждаться в американских технологиях и поддержке; а Вашингтон одновременно поощряет региональных союзников создавать собственные системы безопасности и сохраняет за собой ключевую роль в этих системах. Именно в этом и заключается новая логика Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья.

Особенно интересно, что американцы сейчас фактически проверяют новую модель: может ли Вашингтон уменьшить прямую военную нагрузку, не потеряв стратегический контроль? Если Греция способна обеспечивать большую часть задач в Восточном Средиземноморье, если Турция и Пакистан помогают Саудовской Аравии защищать её территорию, если европейские государства берут на себя больше ответственности за морские коммуникации, а региональные державы создают собственные механизмы коллективной обороны, США могут оставаться главным технологическим, финансовым и военно-политическим центром системы, не отправляя американских солдат в каждый новый конфликт.

Именно поэтому Мекканское соглашение для Вашингтона одновременно удобно и опасно. Удобно потому, что американские союзники начинают сами инвестировать в собственную безопасность. Опасно потому, что слишком самостоятельные региональные альянсы могут однажды начать принимать решения, которые не совпадают с американскими. Мекканский механизм потенциально создаёт именно такую автономию: Турция обладает мощной армией и оборонной промышленностью, Пакистан — ядерным потенциалом и большим военным опытом, Саудовская Аравия — огромными финансовыми ресурсами и стратегическим положением. Если эта тройка действительно научится совместно действовать, перед Вашингтоном возникнет уже не просто группа клиентов американской безопасности, а самостоятельный региональный центр силы.

Поэтому греко-американское соглашение на 4 млрд долларов следует рассматривать не как отдельную сделку, а как часть гораздо более масштабной перестройки безопасности. США одновременно усиливают свои позиции в Восточном Средиземноморье, пытаются удержать Турцию внутри западной системы, наблюдают за появлением Мекканского оборонного механизма и стремятся переложить на союзников часть ответственности за безопасность морских маршрутов. В этой системе Греция становится одним из важных опорных пунктов, но не единственным.

А для Турции ситуация становится особенно чувствительной. Афины получают новые американские возможности в тот момент, когда Анкара сама стремится расширить своё влияние от Восточного Средиземноморья до Красного моря и Персидского залива. При этом речь идёт не о прямой американской подготовке к войне Греции с Турцией. Скорее Вашингтон хочет создать ситуацию, при которой ни одна региональная держава не сможет получить абсолютное преимущество над другой. Это классическая политика баланса сил, только теперь она применяется сразу на нескольких географических театрах.

И вот здесь появляется главный вывод. Мекканское соглашение показало, что страны региона больше не хотят полностью зависеть от американского зонтика. Но американская сделка с Грецией показывает обратную сторону процесса: Вашингтон тоже перестраивается. США не обязательно уходят с Ближнего Востока или из Средиземноморья — они пытаются изменить способ своего присутствия. Вместо постоянного непосредственного участия появляется сеть вооружённых партнёров, региональных альянсов, военно-морских маршрутов, баз, разведывательного обмена и совместимых вооружённых сил.

Поэтому сегодняшние 4 млрд долларов для Греции — это не просто деньги на оружие. Это инвестиция США в новую карту регионального сдерживания. И если смотреть ещё шире, то события вокруг Греции, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана, Йемена, Баб-эль-Мандеба, Ормуза и Восточного Средиземноморья уже нельзя анализировать по отдельности. Они постепенно складываются в одну систему, где главный вопрос заключается не в том, кто с кем сегодня подписал договор, а в том, кто будет отвечать за безопасность ключевых морских путей Евразии завтра — Америка, региональные союзы или их комбинация.

И именно поэтому Вашингтон сейчас вооружает Афины. Не потому, что США внезапно решили сделать Грецию противовесом Турции. И не потому, что Мекканский альянс автоматически превращается в американского противника. Вашингтон делает гораздо более прагматичную вещь: создаёт несколько центров силы, которые смогут самостоятельно сдерживать угрозы, но при этом останутся технологически и стратегически связаны с Соединёнными Штатами. Это уже не старая модель американского присутствия. Это новая система, в которой союзники должны платить, вооружаться, воевать и обеспечивать безопасность сами — а США стараются оставаться тем государством, без которого вся эта система всё равно не может полностью работать.

Агиль Гахраманов