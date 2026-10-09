Власти Турции выступили с инициативой по обеспечению безопасности коммерческого судоходства в акватории Черного моря, план предусматривает создание раздельных маршрутов для российских и украинских гражданских судов. Об этом 8 октября сообщила газета Milliyet.

Согласно турецкому предложению, для судов, следующих из украинских портов, планируется открыть коридор безопасности к проливу Босфор вдоль побережий Румынии и Болгарии. Маршрут для российского торгового флота предлагается проложить вдоль берегов Грузии и Турции.

Инициативу по созданию новых путей следования сторонам конфликта передал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По данным газеты, Москва и Киев к настоящему моменту не дали «четкого ответа» на предложенные условия.