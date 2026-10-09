Совет Безопасности Организации Объединенных наций (ООН) 9 октября соберется по запросу Киева из-за участившихся ударов России по украинским объектам. Об этом в соцсети X написал глава МИД Украины Андрей Сибига.

В посте украинский министр обвинил Россию в «эскалации» с помощью дронов и в нанесении ударов по критической инфраструктуре страны. Также он потребовал от союзников Киева «решительного международного ответа».

«Мы благодарны греческому председательству и другим партнерам Украины за поддержку в вынесении этого вопроса на рассмотрение Совета. Совбез ООН не должен оставаться в бездействии», — сказал глава украинского МИД.