Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в октябре в Москву можно ожидать, но пока неизвестно, состоится ли он в эти сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Его можно ожидать, но мы не знаем, состоится ли он в эти сроки. Их всегда рады видеть в Москве, президент всегда рад с ними встречаться», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса».

В Москве известно, что сегодня они в США проводят контакты с украинцами, добавил Песков.

«Якобы есть какие-то комплексные планы, комплексные идеи по урегулированию. Если действительно они будут как-то обсуждены в Майами и посчитают необходимым американские переговорщики поделиться этим в Москве, то, конечно, их будут рады видеть», — сказал Песков.