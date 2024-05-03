Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в пятницу заявил, что не поддерживает озвученную президентом Франции Эммануэлем Макроном идею о возможности отправки западных военных на Украину.

«Я не думаю, что было бы правильно, чтобы военные НАТО убивали российских солдат», — сказал Кэмерон, который находится во Львове, в эфире телеканала Sky News.

По его словам, отправка сил НАТО на Украину стала бы «опасной эскалацией».

Он указал на важность в нынешней ситуации снабжать Украину необходимыми боеприпасами. Кэмерон заявил, что это «национальный приоритет» Лондона.

На этой неделе Кэмерон посетил Украину, в частности, Львов.