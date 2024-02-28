Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину застало союзников врасплох. Об этом пишет Telegraph.

«Уже не в первый раз самостоятельный подход Макрона застал врасплох нескольких союзников, включая Великобританию», — уточнили в статье.

Политический аналитик издания подчеркнул, что не планируют отправлять солдат на помощь Киеву и в НАТО. В публикации обратили внимание, что наибольшее раздражение слова французского лидера вызвали у властей Германии. Эксперт пришел к выводу, что Макрон выступил с таким предложением, чтобы перехватить инициативу по Украине в тот момент, когда американский конгресс зашел в тупик в вопросе поддержки Киева. Он предрек, что президент Франции может снова оказаться «в полной изоляции».