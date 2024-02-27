Евросоюз на уровне сообщества не принимал никакого решения по поводу возможной отправки войск в Украину, этот вопрос является ответственностью стран-членов сообщества. Об этом заявил на пресс-конферении в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Нет решения на уровне ЕС отправить войска в Украину. Вопрос, как поддержать Украину в военном плане, — это ответственность стран-членов и их суверенные решения», — сказал он, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Франции о том, что отправка войск на Украину не исключается. (ТАСС)