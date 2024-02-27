Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке военных в Украину в будущем. В случае принятия такого решения, солдаты западных стран участие в боевых действиях принимать не будут.

Об этом, как пишет Reuters, сказал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он также добавил, что Париж «должен рассмотреть новые действия в поддержку Украины».

«Мы должны рассмотреть новые действия для поддержки Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории», – объяснил он.

Министр подчеркнул, что некоторые такие действия могут требовать присутствия западных военных на украинской территории, но без участия в боевых действий.

«Ничего нельзя исключать. Это было и остается сегодня позицией президента Республики», – констатировал Сежурне.