Спикер Госдепа Мэтью Миллер прокомментировал нанесение Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По его словам, позиция Соединенных Штатов Америки относительно украинских атак по территории России не менялась. «Наша позиция с начала этой войны всегда была такой, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение ударов Украиной за пределами ее территории», — цитирует представителя Государственного департамента США Укринформ.

Миллер не стал отвечать на вопрос, связывалась ли американская сторона с Киевом после недавнего удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области. Он добавил, что позиция Штатов отражает их «длительную политику» и это «четко донесли» до Украины.