Пилоты Вооруженных сил Украины нанесли 11 «новогодних» ударов оккупантам в течение текущих суток.

О праздничном результате вечером сообщил Генштаб как раз во время очередной воздушной атаки России. Там указали, что все атаки были направлены на районы дислокации оккупантов.

«Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления противника», — добавило ведомство.

Также там уточнили, сколько ударов нанесла по Украине сегодня Россия: имеем 12 ракетных атак и 58 авиационных ударов. Также враг применил дроны «Shahed-136/131» и 48 раз обстрелял Украину из РСЗО. Из-за действий РФ есть погибшие и раненые. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также различная инфраструктура.