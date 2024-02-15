В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке. «В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по двум районам сосредоточения личного состава, одному артиллерийскому средству, одному складу боеприпасов, однй радиолокационной станции противника», — говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что в эти сутки враг нанес 30 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенных пунктах.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, учебные заведения, а также объекты критической инфраструктуры», — говорится в сводке.