Израильские военные утверждают, что убили 30 военных командиров ХАМАС.
По данным подконтрольного ХАМАС агентства гражданской обороны Газы, в результате ночных авиаударов на палестинской территории погибли по меньшей мере 104 человека. От ударов пострадали дома и школы в городе Газа, Бейт-Лахии, аль-Бурейдже, Нусейрате и Хан Юнисе.
«После серии ударов, в ходе которых были уничтожены десятки террористических целей и террористов, ЦАХАЛ возобновил соблюдение перемирия», — заявили израильские военные в среду.
Пресс-секретарь агентства гражданской обороны Газы Махмуд Бассал назвал удары «явно грубым нарушением соглашения о прекращении огня», хотя президент США Дональд Трамп во время поездки в Азию настаивал, что «ничто» не поставит под угрозу перемирие, которое он помог заключить. При этом Трамп сказал, что Израиль «должен отвечать», если на его солдат нападают.
«Никто из руководства террористической организации ХАМАС не получит иммунитета — ни те, кто носит костюмы, ни те, кто прячется в туннелях, — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, имея в виду нескольких политических лидеров ХАМАС, проживающих в Дохе. — Любой, кто поднимет руку на израильского солдата, понесет суровые последствия. Армия получила приказ действовать решительно против всех целей ХАМАС и будет продолжать это делать».
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ударить по Газе, обвинив ХАМАС в нарушении условий перемирия и обмане при возвращении тел погибших заложников. (bbc.com)