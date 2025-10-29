Израильские военные заявили, что перемирие в Газе восстановлено. Накануне ЦАХАЛ нанес серию ударов по десяткам целей боевиков после того, как Израиль обвинил ХАМАС в нападении в Газе, в результате которого погиб израильский солдат, и в нарушении условий возвращения тел погибших заложников. Радикальная группировка заявляет, что не имеет отношения к нападению и придерживается мирного соглашения.

Израильские военные утверждают, что убили 30 военных командиров ХАМАС.

По данным подконтрольного ХАМАС агентства гражданской обороны Газы, в результате ночных авиаударов на палестинской территории погибли по меньшей мере 104 человека. От ударов пострадали дома и школы в городе Газа, Бейт-Лахии, аль-Бурейдже, Нусейрате и Хан Юнисе.

«После серии ударов, в ходе которых были уничтожены десятки террористических целей и террористов, ЦАХАЛ возобновил соблюдение перемирия», — заявили израильские военные в среду.