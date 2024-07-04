Израиль и палестинская группировка ХАМАС сообщили, что возобновили переговоры через посредников об условиях прекращении огря в секторе Газа.

В ХАМАС сообщили, что глава организации Исмаил Хания провёл новый раунд переговоров с египетскими и катарскими посредниками. Кроме того, к переговорному процессу, по информации группировки, подключилась Турция.

Израильские источники подтвердили, что получили новые предложения о заключении соглашения от посредников.

Подробности не разглашает ни одна из сторон.

До сих пор все попытки заключить второе перемирие проваливались. Израиль заинтересован в освобождении заложников при сохранении свободы действий в Газе. ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода израильских войск из сектора.

10 июня Совет безопасности ООН принял резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе. План предполагает освобождение заложников, захваченных ХАМАС 7 октября прошлого года, постепенный вывод израильских войск с территории сектора и послевоенное восстановление Газы под международным контролем. (svoboda.org)