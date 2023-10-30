НПО Arts Council Azerbaijan проводит прием художественных работ на коллективную выставку в рамках проекта «StART», сообщает #.

Проект «StART» направлен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу. Куратор Самира Фаизова.

Произведения должны быть выполнены масляными или акриловыми красками, тема работ – свободная. Размер художественных произведений не должен быть меньше 50×70 см.

Желающие принять участие в проекте могут отправить фото произведения, указав имя и фамилию, контактный телефон автора до 12 ноября на адрес [email protected]