SpaceX Илона Маска должна получить не менее $2 млрд из средств, выделенных на масштабный проект по созданию системы противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол».

По имеющимся на данный момент сведениям, SpaceX должна разработать и вывести в космос спутники, способные отслеживать ракеты и самолеты, передает wsj.com.

Речь идет, по данным источников WSJ, о 600 спутниках. Кроме того, компания Маска будет играть важнейшую роль в двух других спутниковых системах Пентагона.

Одна из них, Milnet, предназначена для передачи закрытой информации. Другая должна отслеживать наземные транспортные средства.