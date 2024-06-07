Компания Tesla расширила ассортимент своих брендированных товаров, выпустив новый алкогольный напиток — Tesla Mezcal.

Эксклюзивный напиток продается в оригинальной бутылке, имеющей форму молнии. Приобрести Tesla Mezcal можно на официальном сайте компании за $450. Бутылка Tesla Mezcal имеет объем 750 миллилитров и крепость 43%. Мескаль — это напиток, получаемый путем дистилляции ферментированного сока одного из пяти видов агавы, передает gazeta.ru.

Товары под брендом Tesla, включая алкогольные напитки, пользуются популярностью среди фанатов компании. Многие из них приобретают эти товары в качестве коллекционных предметов, чтобы продемонстрировать свою лояльность к бренду и его основателю — Илону Маску.

Производство и дистрибуция Tesla Mezcal осуществляется компанией Nosotros Tequila & Mezcal, а выполнение заказов обеспечивает компания Speakeasy Co. Купить напиток могут только клиенты старше 21 года, проживающие в некоторых штатах Америки. О доступности Tesla Mezcal в других странах не сообщается.