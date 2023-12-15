Мать миллиардера и предпринимателя Илона Маска Мэй Маск заявила, что ее сын пытается улучшить мир, но президент США Джо Байден хочет его остановить. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Я мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. Президент США хочет остановить его <…>. Люди в других странах гордятся Илоном и не понимают мотивов президента США», — пишет Мэй.

Так Маск прокомментировала слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что Байден собирается «следить» за Маском разными способами, в том числе через министерство юстиции, Федеральное управление гражданской авиации США и окружной суд Нью-Йорка.