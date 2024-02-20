Американский бизнесмен и владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск стал одним из номинантов на Нобелевскую премию мира 2024 года, сообщает Daily Mail. Его выдвинул норвежский депутат Мариус Нильсен, который отметил вклад Маска в развитие технологий, направленных на благо человечества.

«Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубление знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире», — отметил Нильсен. По данным газеты, миллиардер был выдвинут за свою «стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения» в «постоянно поляризующемся мире».

Конкурентами Илона Маска в борьбе за престижную награду выдвинуты президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а также представители правозащитных организаций из Израиля и Палестины. Об этом сообщает британская газета Daily Mail, ссылаясь на данные Нобелевского комитета.