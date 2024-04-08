В Бразилии Верховный суд начал расследование в отношении Илона Маска в связи с принадлежащей американскому бизнесмену социальной платформой Х. «Х должна прекратить игнорировать уже выпущенные судом постановления, осуществляя, в числе прочего, реактивацию профилей, заблокированных этим Верховным судом», сообщили в понедельник, 8 апреля, западные информагентства со ссылкой на судебные документы.

Маск обжаловал постановление судьи Алешандре де Мораэса, заявив, что оно противоречит конституции. Мораес выпустил судебное постановление, обязывающее платформу Х заблокировать целый ряд аккаунтов, ссылаясь на то, что те якобы распространяют дезинформацию.

«Социальные сети не являются зоной, свободной от правовых норм», — написал Мораэс крупными буквами в своем постановлении, подчеркнув, что «мы не можем позволить себе, чтобы живущие за границей миллиардеры контролировали соцсети и были готовы попирать правовую систему, игнорируя судебные решения и угрожая нашим ведомствам».

Илон Маск 6 апреля начал против Мораэса целый ряд атак, обвинив его в «агрессивной цензуре», нарушающей закон и волю народа Бразилии.

В случае дальнейшего игнорирования судебного постановления платформе Х будет грозить ежедневный штраф в размере 18 тысяч евро. (dw)