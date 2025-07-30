Итальянский антимонопольный орган (AGCM) начал расследование в отношении гиганта соцсетей Meta из-за функции искусственного интеллекта в мессенджере WhatsApp.

Об этом сообщает Euractiv.

Итальянские власти подозревают, что Meta злоупотребила своим доминирующим положением на рынке мессенджеров, предварительно установив функцию искусственного интеллекта без запроса на согласие пользователей.

Во вторник сотрудники антимонопольного ведомства в сопровождении специалистов финансовой полиции провели рейд в итальянском филиале Meta.

В электронном письме, направленном Euractiv, представитель Meta заявил, что компания «полностью сотрудничает с итальянским антимонопольным органом».

«Предоставление бесплатного доступа к нашим функциям искусственного интеллекта в WhatsApp дает миллионам итальянцев возможность использовать ИИ в месте, которое они уже знают», – добавил представитель компании.

Meta утверждает, что использование ИИ является полностью опциональной услугой.

Однако итальянский антимонопольный орган заявил, что с марта 2025 года Meta AI устанавливает свои услуги ИИ «в сочетании с сервисом WhatsApp без предварительного запроса пользователей».

Сервис искусственного интеллекта уже попал под пристальное внимание в нескольких европейских странах.

Meta отложила запуск своего сервиса искусственного интеллекта после того, как ирландский орган по защите данных поднял вопросы, касающиеся использования данных.