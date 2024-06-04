Мужчина набрал носом весь английский алфавит на компьютерной клавиатуре за 25 секунд, улучшив свой прошлый результат почти на секунду. Автора рекорда зовут Винод Кумар Чаудхари, ему 44 года.

«Моя профессия связана с тем, что я постоянно печатаю на компьютере, поэтому я задумался о том, чтобы установить такой рекорд», — прокомментировал мужчина, передает gazeta.ru.

Винод добавил, что продолжит свои тренировки и попытается улучшить результат. Кроме того, семья мужчины им гордится и считает Чаудхари талантливым человеком, который еще не раз сможет удивить мир своими возможностями.