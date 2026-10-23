Соучредитель американской компании Anduril Палмер Лаки намерен начать клонировать служебных собак для нужд военных и модифицировать их гены. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Кроме Лаки, в создании техасского стартапа Warhound участвует предприниматель в сфере программного обеспечения Бен Ламм. Компания будет заниматься «производством генетически улучшенных служебных собак» и оснащать их передовыми технологиями для обеспечения «ситуационной осведомленности на поле боя».

По словам источника, знакомого с условиями сделки, в ходе раунда финансирования, включая новые инвестиции, стоимость Warhound была оценена в $1,2 миллиарда.

«Наша идея такова: взять лучших собак, создать их биобанк и клонировать. Помимо клонирования, можно ли отредактировать их гены, чтобы улучшить продолжительность жизни и работоспособность? Это полезнее для собаки, пожарного, полицейского или военнослужащего», — сказал Ламм.