Полиция Нидерландов применила слезоточивый газ, чтобы подавить беспорядки, возникшие в результате драки между двумя группами граждан Эритреи в Гааге. Об этом сообщил информационный портал NL Times.

По его данным, причина начала беспорядков пока неизвестна. Столкновения произошли около павильона для проведения мероприятий, эритрейцы бросали в полицейских камни, велосипеды и дорожные знаки.

Репортер с места событий сообщил, что бунтовщики разбили окна павильона и пытались проникнуть внутрь, полиция защищала здание. Эритрейцев разгоняли полицейскими фургонами, по словам репортера ANP.

Представитель полиции подтвердил, что мэр Гааги дал разрешение на применение полицейскими слезоточивого газа. Мэр также издал приказ о введении чрезвычайного положения в радиусе 500 м вокруг павильона, по словам представителя муниципалитета Гааги.

Две полицейские машины были подожжены в ходе беспорядков, информация о пострадавших не приводится.