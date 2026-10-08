Столкновения между полицией и агрессивно настроенными демонстрантами произошли на акции протеста учащихся старшей школы и студентов вузов в Нанте на западе Франции. Об этом сообщает телеканал CNews.

Согласно кадрам с места события, некоторые участники манифестации скандировали лозунги с оскорблениями сотрудников правоохранительных органов. После того как несколько групп протестующих начали блокировать мусорными баками и строительными заграждениями улицы, полицейские применили слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны в ходе стычек с правоохранителями.

Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и быстро переросли в беспорядки, охватив всю Францию. В некоторых городах происходят серьезные столкновения между протестующими и полицейскими. Так, в коммуне Ланс (департамент Па-де-Кале на севере страны) одному из участников манифестации, по предварительным данным, оторвало кисть. С начала протестов жандармы и полицейские провели более 6,6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержанными были несовершеннолетние.