Протестующие повредили здание префектуры региона Пеи-де-ла-Луар. Они забрасывали представителей правопорядка петардами и другими предметами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

«Напряженность сохраняется перед зданием префектуры… Избегайте этого района, соблюдайте меры предосторожности»,— сообщила пресс-служба префектуры в соцсети X.

По данным МВД Франции, сегодня, 1 мая, на протесты по всей стране вышли 157 тыс. человек. 32 тыс. из них участвовали в акциях в Париже. По данным МВД, было арестовано 72 человека, в том числе 52 в Париже. Под административный арест отправили 28 человек, передает BFM TV.

Протесты были организованы в честь Дня труда Всеобщей конфедерацией трудящихся. По данным конфедерации, на площади вышли 300 тыс. человек.

Французы протестовали из-за низких зарплат, высказывались за отмену пенсионной реформы и даже «против трампизации мира», сообщает BFM TV. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая была осуждена в марте по делу о нецелевом использовании средств Европейского парламента, призывала своих сторонников восстать против «попытки конфисковать демократию».