Хакеры из разведки Украины атаковали серверы Минобороны России. Об этом со ссылкой на ГУР сообщила «РБК-Украина» и подтвердил The Insider.

По сведениям «РБК-Украина», в результате кибератаки сейчас заблокированы сайт, домены и IP-телефония Минобороны России, а также серверы, использующие программное обеспечение электронного документооборота. Сайт ведомства действительно недоступен.

Хакеры атаковали серверы Минобороны России вчера, 4 марта, утром. Утверждалось, что украинской разведке удалось похитить программное обеспечение, а также массив секретной служебной документации.

«Речь идёт о приказах, отчётах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между больше 2000 структурных единиц силового ведомства России», – рассказали «РБК-Украина» в украинской разведке. (svoboda.org)