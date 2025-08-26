Президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету создать постоянные силы быстрого реагирования на беспорядки в стране. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

Трамп поручил главе Пентагона обеспечить готовность Национальной гвардии каждого штата к реагированию на гражданские беспорядки. В документе отмечается, что военное ведомство должно обеспечивать наличие постоянных сил быстрого реагирования Нацгвардии, которые должны быть «обеспечены ресурсами, обучены и готовы к быстрому развертыванию по всей стране».