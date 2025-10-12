Дональд Трамп поручил министру обороны США Питу Хегсету выплатить зарплату военнослужащим, несмотря на правительственный «шатдаун». При этом в ряде других федеральных структур сотрудников увольняют или отправляют в отпуск без зарплаты.

В субботу президент заявил, что Хегсет должен проследить, чтобы военнослужащие не лишились своей регулярной зарплаты, выплата которой запланирована на среду.

«Я не позволю демократам держать в заложниках наши вооруженные силы и всю безопасность нашей страны с помощью их опасного шатдауна», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Республиканская и Демократическая партии обвиняют друг друга в неспособности договориться о плане расходов для возобновления работы правительства.