Дональд Трамп поручил министру обороны США Питу Хегсету выплатить зарплату военнослужащим, несмотря на правительственный «шатдаун». При этом в ряде других федеральных структур сотрудников увольняют или отправляют в отпуск без зарплаты.
В субботу президент заявил, что Хегсет должен проследить, чтобы военнослужащие не лишились своей регулярной зарплаты, выплата которой запланирована на среду.
«Я не позволю демократам держать в заложниках наши вооруженные силы и всю безопасность нашей страны с помощью их опасного шатдауна», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.
Республиканская и Демократическая партии обвиняют друг друга в неспособности договориться о плане расходов для возобновления работы правительства.
Первая зарплата после того, как правительство 1 октября приостановило работу, должна прийти на счета военных 15 октября. В своем сообщении Трамп просит Хегсета «использовать все доступные средства, чтобы наши военнослужащие получили ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ». (bbc.com)