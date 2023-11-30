Процесс ратификации в турецком парламенте заявки на вступление Швеции в НАТО еще продолжается. Документ пока находится на рассмотрении в комиссии по международным делам и будет вынесен на рассмотрение генассамблеи после его утверждения профильной структурой, сообщил спикер парламента Нуман Куртулмуш в эфире телеканала NTV, не уточнив, когда может состояться голосование.

«Ратификационный протокол поступил в парламент [в октябре], он будет оценен в комиссии по международным делам и затем вынесен на голосование в рамках генассамблеи. Работа парламента осуществляется исходя из его повестки. Процесс продолжается», — сказал спикер турецкого парламента.

При этом он добавил, что в Анкаре ожидают от Швеции выполнения обязательств в вопросе противодействия терроризму, что предусмотрено соответствующими договоренностями. «Турция дала слово и сдержит его. Но она ожидает аналогичных действий от своих партнеров», — отметил Куртулмуш.

Министр иностранных Швеции Тобиас Билльстрём сообщил 29 ноября, что власти Турции могут ратифицировать заявку его страны на присоединение к НАТО в течение нескольких недель. При этом он сослался на разговор по этому вопросу с турецким коллегой Хаканом Фиданом. (gazeta.ru)

