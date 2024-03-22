Призыв экс-премьера Британии Лиз Трасс позволить Украине использовать любое оружие и тактику против России является прямым подстрекательством к терроризму.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

«Это прямое подстрекательство к терроризму», — говорится в сообщении дипломата.

Соединенные Штаты, как крупнейший поставщик оружия и другой военной помощи Украине, должны разрешить Киеву использовать любую доступную тактику и вооружение против российской армии, заявила изданию Kyiv Post экс-премьер-министр Британии Лиз Трасс. Она добавила, что недавно была в США, где принимала участие в конференции консервативных политиков. Трасс добавила, что никто в США не собирается оказывать поддержку России.