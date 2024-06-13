Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что движение, возглавляемое [экс-президентом] Робертом Кочаряном и Католикосом Гарегином II, одобряет нападения на полицейских. Эти слова прозвучали на в ходе обсуждения отчета о выполнении госбюджета за 2023 год и в контексте вчерашних протестов у здания парламента.

Весьма печально, добавил он, что представитель духовенства «спровоцировал нападение».

«Человек в сане епископа призвал полицейских снять шлемы, уверяя, что им ничего не угрожает. Однако вскоре в них начали бросать камни», – отметил он, добавив, что пострадали 18 полицейских и 83 гражданских.

Премьер отметил, что один из протестующих потерял три пальца, подняв шумовую гранату, лежавшую на земле. Пашинян подчеркнул, что если бы он этого не сделал, таких травм можно было бы избежать.

Он также заявил, что действия полиции были правомерными и подобные меры будут применяться в будущем для защиты государственности и суверенитета. Власть должна быть «любящей и заботливой», но не слабой, подчеркнул Пашинян.

Никол Пашинян также заявил, что никогда не посетит Беларусь, пока руководителем этой страны является Александр Лукашенко.

Это невозможно после заявлений, которые Лукашенко сделал в Азербайджане, заявил Пашинян в парламенте.

«Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Также с этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Вообще», — сказал армянский премьер. (sputniknews.ru)