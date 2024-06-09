В воскресенье избиратели в 21 стране ЕС, в том числе во Франции и Германии, завершат четырехдневные выборы в Европейский парламент, которые, как ожидается, приведут к усилению правых партий и увеличению числа националистов и евроскептиков.
Выборы определят, как Европейский союз, объединяющий 450 миллионов граждан, будет бороться со стоящими перед ним проблемами: отношениями с Россией, усилением промышленного соперничества с Китаем и Соединенными Штатами, изменением климата и иммиграцией.
Выборы начались в четверг в Нидерландах, другие страны голосовали в пятницу и субботу, но основная часть голосов будет подана в воскресенье: во Франции, Германии, Польше и Испании открылись избирательные участки, а в Италии идет второй день голосования.
Европейский парламент заявил, что опубликует результаты экзит-полла по всему ЕС примерно в 20:30 по центральноевропейскому времени, а первые предварительные результаты появятся примерно в 23:00, когда закроются последние участки в Италии.
В следующем Европейском парламенте будет 720 мест, причем каждая страна получит число мест, пропорциональное численности ее населения. Германия — 96, Франция — 81, Италия — 76, а Нидерланды — 31.
Согласно опросам общественного мнения, проевропейские либералы и «зеленые» потеряют места, что приведет к сокращению большинства право- и левоцентристских партий и осложнит усилия по проведению новых законов ЕС или усилению европейской интеграции.
Приоритеты европейских избирателей кардинально изменились с момента последнего голосования в 2019 году. Многие избиратели пострадали от кризиса стоимости жизни, обеспокоены неконтролируемой миграцией и стоимостью перехода к «зеленой» экономике, а также ростом геополитической напряженности, включая войну в Украине.
Правые и ультраправые партии воспользовались этим беспокойством и предложили избирателям альтернативу политическому мейнстриму. Как сказал накануне голосования один из участников кампании «зеленых» в Брюсселе: «Все сдвинулось вправо».
В опросах лидируют французское «Национальное объединение», итальянские «Братья Италии» и австрийская Партия свободы, а также сепаратистская бельгийская партия Vlaams Belang.
Европейские «зеленые», столкнувшиеся с ответной реакцией домохозяйств, фермеров и промышленников, испытывающих трудности в связи с дорогостоящей политикой ЕС по ограничению выбросов CO2, похоже, окажутся в числе проигравших. (bbc.com)