Выборы начались в четверг в Нидерландах, другие страны голосовали в пятницу и субботу, но основная часть голосов будет подана в воскресенье: во Франции, Германии, Польше и Испании открылись избирательные участки, а в Италии идет второй день голосования.

Европейский парламент заявил, что опубликует результаты экзит-полла по всему ЕС примерно в 20:30 по центральноевропейскому времени, а первые предварительные результаты появятся примерно в 23:00, когда закроются последние участки в Италии.

В следующем Европейском парламенте будет 720 мест, причем каждая страна получит число мест, пропорциональное численности ее населения. Германия — 96, Франция — 81, Италия — 76, а Нидерланды — 31.

Согласно опросам общественного мнения, проевропейские либералы и «зеленые» потеряют места, что приведет к сокращению большинства право- и левоцентристских партий и осложнит усилия по проведению новых законов ЕС или усилению европейской интеграции.

Приоритеты европейских избирателей кардинально изменились с момента последнего голосования в 2019 году. Многие избиратели пострадали от кризиса стоимости жизни, обеспокоены неконтролируемой миграцией и стоимостью перехода к «зеленой» экономике, а также ростом геополитической напряженности, включая войну в Украине.

Правые и ультраправые партии воспользовались этим беспокойством и предложили избирателям альтернативу политическому мейнстриму. Как сказал накануне голосования один из участников кампании «зеленых» в Брюсселе: «Все сдвинулось вправо».

В опросах лидируют французское «Национальное объединение», итальянские «Братья Италии» и австрийская Партия свободы, а также сепаратистская бельгийская партия Vlaams Belang.