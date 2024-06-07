The Wall Street Journal отмечает, что правые националистические партии набирают силу в Европе. Ожидается, что они покажут хорошие результаты на проходящих сейчас выборах в Европарламент. Недавние опросы показали, что националистические партии могут получить около 200 из 720 мест в парламенте, что на 50% больше, чем в 2019 году.

Однако разногласия по актуальным вопросам — Украине, миграции, климатической повестке — пока мешают им объединиться и действовать сообща. Сейчас им недостаточно влияния, но в будущем, если точки соприкосновения найдутся, националистические партии смогут стать реальной силой, ослабляющей централизующие функции Евросоюза.

Важное влияние на этот процесс может оказать и потенциальное избрание Дональда Трампа, которого многие националистические европейские партии держат за образец. Герт Вилдерс, Марин Ле Пен, Виктор Орбан — харизматические и популярные лидеры, но правила ЕС предполагают принятие решений сообща, с участием всех стран, а в таком случае узкая националистическая направленность мешает консенсусу.