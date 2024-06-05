Турецкая диаспора может быть широко представлена в новом составе Европарламента.

Турки имеют высокие шансы быть избранными в Европарламент, сообщает TRT Haber.

«Это окажет серьТурецкая диаспора может быть широко представлена в новом составе Европарламентаезное влияние на то, чтобы голос турецкой диаспоры был услышан в Европарламенте», — отмечает телеканал. Подчеркивается, что «турецкие партии не обязательно должны добиться успеха на выборах. Важно создать политическую партию и иметь политическую идентичность».

Выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 г.