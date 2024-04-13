Российские войска в Донецкой области оккупировали село Богдановка и продвинулись возле Часового Яра, Новокалиново и Тоненького. О продвижении российских захватчиков в Telegram сообщили аналитики DeepState.

«Бахмутский отрезок — враг атакует в районе Выемки. Кацапы заняли Богдановку, сегодня появилось видео неудачной попытки отбить часть села у врага. Продолжают атаковать пехотой и накатами техники на Часов Яр», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщают аналитики, российские войска штурмовали район железной дороги возле Новокалиново и имели тактический успех силами 2 танков, неизвестного количества БМП и при поддержке пехоты. Противник также штурмовал район Бердичев и Семеновки, но безуспешно.

Продолжаются вражеские атаки на Нетайлово и Уманское, на подступах к данным селам враг сумел закрепиться. Продолжаются тяжелые бои в Георгиевке, Новомихайловке и Красногоровке. Возобновились активные боевые действия на юго-востоке от Угледара.

«В целом тяжелая ситуация сохраняется на Донецком направлении, но на фоне событий у Часового Яра, она выглядит стабильной. Враг собирает резервы для битвы за Часов Яр. Ближайшие недели принесут много неприятных и тяжелых новостей», — заключают аналитики.