По меньшей мере 61 житель деревни похищен боевиками на севере Нигерии.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила нигерийская газета Premium Times.

Боевики ночью атаковали деревню Буда, расположенную на территории штата Кадуна, отмечает издание. Они обходили дома, занимаясь грабежами, захватили заложников, увезя их в неизвестном направлении. Власти начали поиски похищенных.

В 2024 году в Нигерии выросло число похищаемых людей, за которых требуют выкуп. Так, 7 марта в штате Кадуна бандиты захватили и увезли в неизвестном направлении 287 школьников и преподавателей. Спустя два дня в штате Сокото бандиты похитили 15 школьников.