В Нигерии освобождены более 200 заложников, захваченных в плен в посёлке Курига 7 марта. Большинство из них — дети. Также среди освобождённых есть взрослые — учителя школы, на которую неизвестные захватчики напали в начале марта.

Как сообщает агентство Reuters, в операции по освобождению похищенных участвовали армия и служба безопасности Нигерии. Местные власти не уточнили, как и на каких условиях удалось освободить заложников, и остаются ли в плену ещё похищенные.

Около полусотни вооружённых людей напали 7 марта на школу в посёлке Курига на севере Нигерии и захватили в заложники более 300 учащихся в возрасте от семи до 15 лет. Некоторых из них позже отпустили, но как минимум 286 детей нападавшие увезли с собой. Позже похитители потребовали за их освобождение выкуп в размере одного миллиона найра (это местная валюта), что составляет 620 432 доллара.

Захваты детей и женщин в Нигерии происходят регулярно. Похищение в посёлке Курига стало одним из самых массовых с 2014 года, когда радикальная группировка «Боко Харам» похитила более 270 школьниц из общежития в Чибоке. 98 из них до сих пор остаются в плену, их принуждают выходить замуж за похитителей, некоторые вернулись домой с детьми. (svoboda.org)