Россия вернула в Украину троих похищенных детей, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, речь идет о 12-летней девочке и 15-летнем мальчике из Херсонской области, а также о 12-летнем мальчике, которого мама сразу же забрала в Грузию.
Лубинец подчеркнул, что Украине удалось договориться с Россией о передаче похищенных детей в рамках гуманитарной программы Bring Kids Back UA. Посредником в переговорах выступал Катар.
«Каждый возврат — отдельная история и спецоперация над которой работают люди. И их цель — вернуть всех детей на Родину. Спасибо всем, кто помогает это делать. Мы будем бороться за каждого украинского ребенка и вернем всех», — написал Лубинец.
15 декабря уполомоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова также сообщала о том, что Россия передала украинской стороне двух детей — девочку, учащуюся в 6-м классе, и ее брата — мальчика, учащегося в 10-м классе. По ее словам, детей отправили к маме в Одессу через Беларусь.
«Брат и сестра жили у бабушки в Херсонской области. Скучали по маме, но женщина живет в Украине и приехать за ними не могла. Подключились к ситуации, чтобы помочь», — написала Львова-Белова. (novayagazeta.eu)