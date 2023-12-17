Россия вернула в Украину троих похищенных детей, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, речь идет о 12-летней девочке и 15-летнем мальчике из Херсонской области, а также о 12-летнем мальчике, которого мама сразу же забрала в Грузию.

Лубинец подчеркнул, что Украине удалось договориться с Россией о передаче похищенных детей в рамках гуманитарной программы Bring Kids Back UA. Посредником в переговорах выступал Катар.

«Каждый возврат — отдельная история и спецоперация над которой работают люди. И их цель — вернуть всех детей на Родину. Спасибо всем, кто помогает это делать. Мы будем бороться за каждого украинского ребенка и вернем всех», — написал Лубинец.