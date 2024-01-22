Количество наркоманов растет по всему миру, вызывая обеспокоенность и у медиков, и у представителей органов правопорядка, и у простых граждан. В нашей стране, если проанализировать данные за последние годы, также наблюдается увеличение числа употребляющих наркотики. Если в 2012 году их было порядка 28 тысяч, то в 2022 – уже более 35 тысяч. Ситуацию # прокомментировал глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

– С чем, по-вашему, связан рост числа наркоманов в стране?

– Судить о причинах роста числа наркоманов на основании нашей официальной статистики — задача неблагодарная, ввиду ее неполноты. Обычно принято считать, что полиция охотится за наркоманами и всех замеченных в этом пороке регистрирует. Это вроде бы подтверждается и практически линейно растущим числом наркоманов, зарегистрированных в этом качестве специализированными медучреждениями.

Конечно, возникают вопросы, почему ожесточенная борьба с наркотиками, которая велась полицией и даже органами госбезопасности, не дала на этом графике глубокую просадку в период 2003-2015 г., или почему не снизилась, а наоборот, выросла наркомания с 2020 г., когда была объявлена пандемия и закрыли сухопутные границы и одно время выпускали людей из дома всего на 1-2 часа. Но начнем с пересчета заявленных цифр наркоманов к общему числу населения. Это даст нам цифру в 0,30% в 2012 г. и 0,35% в 2022 г. (или 302 и 351 наркоман на 100.000 человек). С учетом того, что число употребляющих наркотики за 10 лет (2010-2022) в мире выросло на 23%, прирост числа наркоманов за десятилетие в 16% кажется вполне приемлемым.

Однако, отражают ли эти цифры действительную численность наркоманов в нашей стране? Ведь известно, что до изменения в уголовном законодательстве до 2022 г., когда было отменено уголовное наказание за простое употребление наркотиков и хранение их в малых количествах без цели сбыта, сам факт употребления человеком наркотиков влек уголовную ответственность. Обращаться по своей воле в медицинское учреждение за оказанием наркологической помощи означало сдать себя полиции со всеми вытекающими последствиями. Поэтому можно предположить, что и у нас в Азербайджане официальные показатели относятся лишь к освободившимся заключенным и к алкоголикам, а реальные цифры наркопреступности в разы выше.

Например, в России в 2021 году число наркоманов оценивалось независимыми источниками в 5-8 млн, международная Комиссия по наркополитике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ECECACD) давала цифру в 1,8 млн, но при этом на учете в медцентрах официально стояло только 600 тысяч пациентов (0,4%), в 3-14 раз ниже реального числа. В Иране официально признают 2 млн. наркоманов (2,26%), а неофициальные оценки доходят до 14% (т. е. в 6 раз выше). Там же, где проблему наркомании оценивают лишь по количеству состоящих на учете и лечащихся, статистика всегда того же скромного порядка, что и в Азербайджане. Например, у других наших соседей: Турция — 0,33% (наказанных за год в уголовном порядке), Грузия — 0,4% (лечащихся), Армения — 0,26% (на учете).

– Каков социальный портрет наркопреступника в нашей стране?

– Количество зарегистрированных в 2010-2022 годах наркопреступлений выросло с 3160 до 10665, т. е. в 3,4 раза. Примерно в той же пропорции выросло число обвиненных в них — с 2602 до 8587, т. е. в 3,3 раза. Три четверти этих наркопреступников составляли люди в зрелом возрасте, 30 лет и старше, и эта тенденция за последние годы лишь укрепилась (1964 и 6540, т,е. 75,5% и 76,2%). Те наркопреступники, которые по возрасту относятся к категории молодежи (18-30 лет), по-прежнему составляют чуть менее четверти (636 и 2034, или 24,4% и 23,7% соответственно). В 6,5 раз увеличилось число осужденных несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет (с 2 до 13), но в общей статистике их доля по-прежнему составляет менее 1%.

При этом число вовлеченных в эти преступления ранее судимых выросло еще больше — с 578 до 2953, т. е. в 5,1 раз. Число не работающих и не учащихся среди наркопреступников выросло с 2408 до 6248, т. е. в 2,6 раза, при том, что в процентном отношении их число среди наркопреступников заметно снизилось — с 92,5% до 72,8%, опровергая расхожий стереотип, что наркобизнесом занимаются только «от безделья». Наркобизнес стал привлекательней для женщин: их число среди наркопреступников выросло с 60 до 229 (в 3,8 раз), причем практически все они (98,3%) на момент преступления были работающими — 59 и 225 соответственно.

Большинство наркопреступников — это граждане Азербайджана (98,1% и 99,3%). А вот число вовлеченных в наркобизнес иностранцев почти не изменилось (46 и 43), упав с 1,9 до 0,7%. Вряд ли это отражает реальность. Как правило, в показаниях наркопреступников иностранцы фигурируют как «неизвестные», у которых они приобрели товар, хотя остается непонятным, как они друг друга нашли и прониклись доверием.

Отсюда видна несостоятельность расхожих представлений о том, что наркопреступлениями занимается от безделья молодежь и неприкаянные женщины. Цифры опровергают и убеждение, что современная тюрьма перевоспитывает наркопреступников, отбивает у них интерес заниматься именно этим бизнесом. Наоборот, доля ранее осужденных среди наркопреступников растет. И то, что они почти никогда не выдают своих поставщиков, в том числе иностранцев, означает, что они уже на скамье подсудимых планируют вернуться в этот бизнес.

– Какое наказание предусмотрено за сбыт и хранение наркотиков?

—Что касается наказаний, то почти втрое (в 2,92 раза) увеличилось количество осужденных за наркопреступления — с 2569 до 7498. В основном применялось лишение свободы. Хотя общее число посаженных за решетку выросло более чем вдвое — с 2534 и 5322, но в процентном отношении это составило 98,6% и 71% от общего числа осужденных, то есть оно стало практиковаться реже. При этом с 2017 года также наметилось расширение использования альтернативных мер уголовного наказания. Так, например, в 2022 году суды осудили 2111 наркопреступников к ограничению свободы, 10 — к штрафу, 13 — к общественным работам, 6 — к исправительным работам, 35 были осуждены условно, еще 1 — к другой мере наказания. Больше половины сроков лишения свободы не превышали 2 лет — 1442 и 2763 (56,9% и 51,92%). Среди более длительных сроков, суды вдвое чаще стали выбирать срок от 5 до 10 лет — 311 и 1336 (12,3% и 25,1%) и стали реже назначать лишение свободы на срок от 2 до 5 лет — 659 и 1061 (26% и 19,9%) и от 10 до 20 лет — 122 и 162 (4,8% и 3,1%).

Вместе с тем, из статистики видно, что наркобизнес в 2010-2022 годы процветал. Количественно вес изъятых готовых наркотиков вырос с 871,3 до 5034.5 кг (в 5,8 раз), сырья для них (мак и конопля) — с 2186.2 до 24798.4 кг (в 11,3 раза). Среди готовых наркотиков преобладали наркотики растительного происхождения, которые можно вырастить на своем дворе и, соответственно, произвести в Азербайджане: марихуана (анаша) — 375.6 и 2134.2 (43.1% и 42,4%), гашиш — 303.1 и 38.2 (34,8% и 0,8%), опиум (тирьяк) — 49,9 и 434,6 кг (5,7% и 11,6%), героин — 122.5 и 2250.3 кг (14,1% и 44,7%). Еще 20.2 и 177.2 кг (2,3% и 3,5%) отнесены к прочим наркотикам (вероятно, синтетическим).

– Как наркотики попадают в страну?

– Заметная их часть была доставлена контрабандой — 295.9 и 1123.6 кг (34% и 22,3% от общего веса), которая выросла в 3,8 раз. В том числе, во время пандемии, при закрытых для граждан сухопутных границах, в Азербайджан поступило контрабандных наркотиков: в 2020 году — 2068.5 кг, в 2021 году — 2950.7 кг, в 2022 году — 1123.6 кг, то есть более 6 тонн. Понятно, что к ним относятся те наркотики, которые производятся за границей, прежде всего героин и дешевые синтетические наркотики, о поступлении которых в Азербайджан в последние годы много говорят.

Так как количество наркоманов в Азербайджане за эти годы не увеличилось в 6-11 раз, то такой наплыв наркотиков подводит к ряду возможных выводов. Либо правоохранительные органы стали работать лучше и преодолевают коррупцию в своих рядах. Либо у наркосети прохудилась «крыша», оберегавшая поставки наркотиков, она стала уязвимой, и это увеличило «улов» правоохранительных органов. Либо в силу внешних причин активировались давно уже проходящие через Азербайджан транзитные пути наркотрафика.

Возвращаясь к статистике наркоманов, находящихся на учете, подытожу, что она не отражает всего масштаба проблемы. Другие статданные, взятые из того же источника (Госкомитета по статистике АР) показывают, что за тот же период времени (2010-2022 гг.) количество наркопреступлений выросло в 3,4 раза, количество совершивших наркопреступления — в 3,3 раза, количество осужденных за них — в 2,92 раза, число лишенных свободы — в 2,1 раза, объем изъятых готовых наркотиков — в 5,8 раз, сырья для них — в 11,3 раза, контрабанда наркотиков выросла в 3,8 раза. На этом фоне заявление о том, что число наркоманов в Азербайджане за этот период выросло всего на 16% (в 1,16 раз) не выглядит убедительно. Но общий — не количественный, а качественный вывод о том, что число наркоманов растет, явно обоснован.

Причины этого можно разделить на внешние и внутренние. К внешним относятся интересы экспортеров региональных производителей наркотиков, в основном Афганистана, Ирана, Пакистана, в продаже своего товара как на азербайджанском рынке, так и в Европе, для чего используется транзит через территорию Азербайджана. Хотя в Иране и вешают за наркотики по 2 тысячи человек в год, но это лишь малая часть наркодилеров. Иран завален своими и привозными наркотиками. В Тегеране в день употребляется 4 тонны наркотиков — в Азербайджане в год отлавливают на границе в 4 раза меньше. Опиум продается в Афганистане за $100 за килограмм, в Иране по $330. Объем культивирования опийного мака в Афганистане растет: в 2019 он вырос на 21% больше, чем в 2018, в 2020 — на 37% больше, чем в 2019.

А переправленные в Азербайджан наркотики стоят уже больше. Например, в августе прошлого года «улов» из 400 кг наркотических средств (смесь легких и тяжелых наркотиков: героин, опиум, гашиш, марихуана, метамфетамин, метадон) был оценен полицией по ценам «черного рынка» в 32 млн манатов (в среднем $47 за грамм).

Получить за свой товар в десятки и сотни раз больше — несбыточная мечта любого бизнесмена. Профсоюзному деятелю Томасу Даннингу принадлежит широко известное высказывание, процитированное Карлом Марксом в «Капитале» и ошибочно ему приписываемое: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». А в случае наркотиков процент прибыли намного выше.

Вспомним выступление депутата в Милли Меджлисе о том, что у «честных» бизнесменов, занимающихся торговлей легальными лекарствами, они вырастали в цене в 7 раз по сравнению с ценой их покупки в Турции. А с наркотиками соблазн гораздо выше.

Отсюда неизбывный наплыв наркодилеров, которых ежемесячно отлавливают на границах, но видимо, не всех. И тут мы переходим к внутренним факторам. Переброска афганских и иранских наркотиков в Азербайджан невозможна без сообщников внутри страны. Кто-то должен организовывать на границе «зеленый коридор» для наркокурьеров, кто-то — отвозить и хранить наркотики, кто-то — распространять. И каждое звено этой цепочки зарабатывает настолько хорошо, чтобы отказаться от честного труда и рискнуть несколькими годами жизни, потерянными за решеткой.

При этом в сети полиции попадает преимущественно мелкая рыбешка. Характерной иллюстрацией является распределение тюремных сроков: в 2022 году максимальные сроки (от 10 до 20) лет получили всего около 3% относительно крупных «рыб».

– Что необходимо предпринять для изменения ситуации к лучшему?

– Одними конфискациями наркотиков этот бизнес не одолеешь. Уменьшение предложения наркотиков на «черном рынке» лишь повысит их цену. Необходимы меры по профилактике наркомании, а также ее более эффективному лечению. У нас есть много специализированных государственных структур, которые занимаются социальными проблемами, которые могли бы ответить на вопрос о том, почему в наркобизнес идут работающие и получающие зарплату женщины, почему этот заработок предпочитает освободившийся заключенный, почему годы в тюрьме не перевоспитывают, а калечат мужчин и т. п. Разговор на эту тему между чиновниками и гражданским обществом мог бы сориентировать власти в политике борьбы с наркобизнесом.