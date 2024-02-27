Каталонская «Барселона» продолжает платить заработную плату бывшим футболистам команды, а ныне игрокам американского «Интер Майами» Лионелю Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсу, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, футболисты входят в фонд заработной платы каталонцев. Несмотря на то, что они покинули клуб, «Барселона» по-прежнему имеет контрактные обязательства перед Месси, Альбой и Бускетсом. Причиной этого являются изменения, которые были подписаны в период пандемии коронавируса и которые напрямую влияют на состояние клуба на сегодняшний день. (championat.com)