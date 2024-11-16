Популярность футбола в мире может эффективно способствовать борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший главный тренер сборной Турции и клуба «Галатасарай» Фатих Терим на встрече с участниками Альянса футбольных клубов по климату в рамках COP29 в Баку.

Терим подчеркнул важность таких инициатив в борьбе с изменением климата.

«Использование популярности футбола для решения проблемы изменения климата может оказать мощное воздействие. Выступления, которые я услышал, подтвердили правильность этого подхода», — сказал турецкий специалист.