Поддержка малых островных развивающихся государств — общая ответственность и моральный долг.

Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия лидеров в рамках Pre-COP 2026.

Глава государства отметил, что хотя Азербайджан сталкивается с собственными климатическими вызовами, такими как обмеление Каспийского моря, нехватка воды и частые наводнения, мы признаем, что малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) наиболее подвержены климатическому кризису.

«Несмотря на их пренебрежительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов, климатические изменения непропорционально сказываются на их экономике и инфраструктуре, разрушают источники средств к существованию и экосистемы».

Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан последовательно выступает за то, чтобы голоса тех, кто несет на себе всю тяжесть этого кризиса, не только были услышаны, но и активно формировали глобальную климатическую политику:

«Решение задач, связанных с особой уязвимостью этих стран, требуют широкого международного сотрудничества и координированных глобальных действий. Поддержка МОРАГ является общей ответственностью и моральным долгом, направленным на то, чтобы ни одна страна не осталась в стороне».