Возможно, на фоне последних военно-политических событий на Ближнем Востоке, особенно, по сравнению с ирано-израильским противостоянием, этот политический инцидент, т.е. теперешние политические страсти в Грузии, вызванные законопроектом об иностранных агентах, кажутся не актуальными, даже не очень-то интересными.

Но заметим, что так кажется только на первый взгляд, потому что теперь куда ни глянь, всюду, как говорится, «ее величество» геополитика – даже самые незначительные противостояния так или иначе связаны с последними геополитическими настроениями в мире и регионе.

На самом деле, даже до последних политических протестов политическая атмосфера в соседней Грузии вовсе не была спокойной, умеренной. Правящая грузинская политическая коалиция, после начала украинской войны, вновь стала «пересматривать» отношения с соседней Россией, что вызвало определенные недовольства не только внутренней прозападной аудитории страны, но и среди западных партнеров Тбилиси.

Да, грузинский миллиардер Бидзина Иванишли и его «политические мальчики» пришли в большую политику Грузии, как альтернатива прозападной политике Михеила Саакашвили, даже как явный пророссийский политический вектор. Но до украинской войны они не делали каких-то заметных шагов в направлении сближения с Москвой. После того, как Россия начала войну против Киева, в среде «грузинских мечтателей» усилились пророссийские шевеления – они сперва заявили, что не будут присоединяться к санкциям против России, а потом вообще взяли и восстановили авиарейсы между Грузией и Россией – по крайней мере, так известили различные СМИ.

После этого некоторые журналисты и политические аналитики разных стран сразу заметили, что наконец-то сорвана политическая маска «грузинских мечтателей», т.к. им не удалось скрыть свою настоящую политическую ориентацию. Часть политических наблюдателей даже окрестили это концом или завершением прозападной грузинской политики. Но более умеренные политические эксперты призвали свою аудиторию не делать поспешные политические выводы. По их мнению, Тбилиси вовсе не Киев, т.к. во время российско-грузинской войны грузинам не удалось даже полдня удержаться перед военным натиском Москвы.

Выразили свое недовольство, причем довольно резкого содержания и характера, и западные партнеры страны. Но довольно быстро выяснилось, что правящая партия Грузии, по крайней мере, в ближайшей перспективе не намерена отказаться от своих западных планов. Но и в этой сфере стали более заметными геополитические соображения, т.к. Европа сперва решила наказать грузинские власти, — она предоставила Киеву и Кишиневу статус стран-кандидатов, а Грузию оставила в стороне, мало того, поставила перед ней больше десяти требований и условий, которые должен был выполнить Тбилиси, чтобы получить вожделенный статус, хотя тогдашние евро характеристики Грузии вовсе не уступали украинским и тем более, молдавским…

Но европейцы быстро поняли свою ошибку и решили, что нет смысла давить на грузинские власти, потому что это может усилить пророссийские тенденции в грузинской политике. Именно поэтому были вновь задействованы геополитические соображения, но на этот раз в обратном порядке – Тбилиси через год также получил статус страны-кандидата, хотя, по некоторым сведениям, из всех требований ЕС (их было больше десяти!) выполнено только одно!

Но после получения статуса страны-кандидата в члены ЕС грузинские власти начали хвастаться, что якобы для получения этого статуса в течение года они работали денно и нощно!

Но в любом случае, после этого стало известно, что Грузия не намерена покинуть лагерь прозападных стран – хотя в ее политике порою наблюдаются трудно объяснимые зигзаги. Даже на днях сообщили, что среди более сорока стран, поддержавших создание международного трибунала против российского президента, кроме Молдовы была и Грузия…

Но «политические карты» вновь спутались после того, как грузинские мечтатели начали продвигать законопроект об иностранных агентах – в стране начались политические протесты, усилилось противостояние между грузинским президентом и правительством.

Президент Саломе Зурабишвили назвала правящую политическую коалицию не грузинской, а «русской мечтой».

А члены правительства обвинили президента чуть ли не в предательстве, т.к. она помиловала политического активиста, который, по словам членов правительства, оскорблял грузинскую полицию…

Когда мы писали эти строки в Грузии еще продолжались политические протесты, в парламенте был введен особый режим. Во время обсуждения законопроекта в парламенте начались даже не обошлось и без рукоприкладства.

Оппозиция принятие данного законопроекта считает концом прозападной политики страны. А власти заявляют, что якобы новый закон направлен в первую очередь, против России, против ее «агентов влияния»! Поэтому пока трудно предсказать, чем же завершатся эти политические страсти. Некоторые политические наблюдатели отмечают, что законопроект все же будет принят, хотя аппарат президента Грузии вновь заявил, что, если парламент примет этот законопроект, президент Саломе Зурабишвили воспользуется правом вето.

Пока же ясна и понятна только одна деталь: политическая оппозиция недостаточно сильна, чтобы положить конец правлению «грузинских мечтателей».

И нынешние власти соседней Грузии также не так уж сильны и могучи, чтобы полностью, как говорится, кардинальным образом изменить общественно-политическое настроение в стране.

Поэтому вовсе не исключается, что еще одно политическое столкновение между властью и оппозицией, говоря спортивным языком, как минимум, закончится в ничью…